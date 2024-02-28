20 جوادًا يتنافسون على كأس الأمن العام في موسم سباقات الرياض

” نيرمين وتكفيك الأبرز” في بطولة الـ1000 للأفراس

الرياض – محمد الجليحي

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية سباقات الأسبوع الثامن عشر في حفلاته الثلاث 105_106_107 ويتألف كل حفل من اثني عشر شوطًا، تتنوع فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

ويفتتح أولى أشواط يوم الخميس شوط الأفراس المبتدئة عمر الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر، ويُختتم بشوط الأفراس عمر 4 سنوات على مسافة 1800 متر.

كما تشهد أشواط يوم الجمعة أشواطًا مميزة وقوية؛ أربعة منها خُصصت لتحدي الخيالة المحلي وشوط على كأس تحدي نادي سباقات الخيل وشوط جائزة عبدالله ابراهيم أبالخيل التقديرية.

أما عن كأس تحدي نادي سباقات الخيل فقد خُصص لخيل مفتوح الدرجات على مسافة 1800 متر، عمر أربع سنوات فأكثر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويبرز من الأسماء المشاركة الجواد ويت تو اكسل لإسطبل الديحاني وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام، والجواد تايم نجد للمالك عبدالله إبراهيم الخشان وتدريبات عبدالعزيز المتعب وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين، والجواد هومر ميكر للمالك راشد دابان وتدريبات راشد دابان وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.

وفي شوط الجائزة التقديرية التي خُصصت لخيل الثلاث سنوات إنتاج محلي على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال، يبرز من الأسماء المشاركة الجواد” يحتفل” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا والجواد ناوان للمالك عبدالإله العساكر وتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

كما تشهد أشواط يوم السبت كأس الأمن العام وكأس نادي سباقات الخيل وبطولة الـ1000 للأفراس برعاية اتحاد البائعين في مزاد بريز اب.

فقد خصص كأس الأمن العام لخيل مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ويبرز من الأسماء المسجلة الجواد انكل للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام، والجواد مناسب للمالك سعد بن بدن وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا، والجواد ويندر الزام للمالك يوسف الطريف وبتدريبات سامي الحرابي وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا. أما عن بطولة الـ1000 للأفراس فقد خصصت لعمر الثلاث سنوات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال. وتبرز من الأسماء المشاركة الفرس نيرمين للمالك سعد عبدالواحد وبتدريبات فهد الفهيد وبقيادة الخيال اليكسس مورينو، والفرس تكفيك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، والفرس جضعيه للمالك فيصل الجضعي القحطاني وبتدريبات صباح الشمري وبقيادة الخيال نايف العنزي.