solutions by stc توقع اتفاقية مع شركة Mavenir لإطلاق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة تجاريًا في المملكة

الرياض – البلاد

أعلنت شركة solutions by stc، الشركة الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، عن توقيعها اتفاقية مع شركة Mavenir، مزود برمجيات لبناء مستقبل الشبكات، لإطلاق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة “Open RAN” تجاريًا في المملكة. ويعد هذا الإعلان داعماً لإستراتيجية مجموعة stc و solutions by stc المتمثلة في تقديم التقنيات الناشئة لعملاء الهاتف المحمول في المملكة، والذي سيساهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.

من المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة تجاريًا للجيل التالي من شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة في عام 2024، ويأتي هذا القرار في أعقاب تطبيق تجارب أولية ناجحة لشبكة الوصول متعددة الطبقات لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس على منصة Open RAN إلى شبكات stc، والتي يتم تقديمها بالشراكة مع solutions by stc وشركة Mavenir.

ستعتمد شبكة الراديو للجيل الرابع والخامس التي تم إطلاقها حديثاً وحدة الراديو عن بعد (RRU) وتقنية الوحدة الهوائية النشطة (AAU) من Mavenir وستستفيد من منصة Mavenir السحابية مع حاويات كاملة (Containers) لبرنامج الوحدة المركزية وبرنامج الوحدة الموزعة، وسيتم تشغيلها على منصة الأجهزة التجارية الجاهزة التي تمثل أفضل تقنية في فئتها لأنظمة الراديو ذات الواجهة المفتوحة. ستوفر حلول solutions by stc و Mavenir لشركة stc نشر سحابي يسخر مجموعة كاملة من الخدمات المهنية المتخصصة بالإضافة إلى الأجهزة والبرامج المتطورة ووالتي سيتم دمجها بسلاسة في شبكة الراديو الخاصة بشركة stc.

وتعليقًا على هذا الإطلاق، أكد الأستاذ يوسف المرشد، رئيس القطاع التجاري في solutions by stc: “ستساهم الابتكارات التقنية التي تقدمها Mavenir، بالتعاون مع solution by stc من تقديم حلول نوعية لسوق الاتصالات في المملكة، من خلال نشر شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة التي ستوفر تقنيات متقدمة وخدمات متطورة لعملاء stc في جميع أنحاء المملكة” وأضاف: “بجانب تقديم هذه التقنية إلى سرعات عالية للبيانات ستخدم التقنية أيضاً الشبكة لتكون أكثر استدامة وأمانًا وفعالية من حيث التكلفة مدعومة بشبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة من Mavenir””.

ومن جانبه، أعرب رئيس شبكات الوصول والمنصات والتمكين الرقمي في Mavenir الأستاذ بي جي كومار عن سعادته بهذا التعاون قائلًا: “يسعدنا في Mavenir أن نحصل على فرصة تأسيس أول إطلاق تجاري لشبكة Open RAN في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع solutions by stc. ونحن واثقون في أن شبكة Open RAN التي تشغلها stc في المملكة العربية السعودية ستعمل كمحفز لتسريع وتيرة التحول الرقمي للمشغلين الرقميين في منطقة الشرق الأوسط، مما يفتح المجال أمام موجة من الابتكار الموجه للعملاء بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات الفريدة التي توفرها المعايير المفتوحة والبنية التقنية.”