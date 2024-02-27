رفع التهنئة للقيادة بيوم التأسيس.. مجلس الشورى: السعودية تعيش مجداً عظيماً وازدهاراً متسارعاً

الرياض – البلاد

رفع مجلس الشورى التهئنة إلى خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب في بيان أصدره في مستهل جلسته أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م، وبالجذور الراسخة والإرث الحضاري والعمق التاريخي، منوهاً بما قدم لهذا الوطن العظيم من تضحيات؛ بذل خلالها الكثير من الجهود في سبيل تأسيسها حتى تحقق الاستقرار والازدهار بتكاتُفٍ وتعاضد.

واستذكر المجلس الملاحم التاريخيةَ والبطولات والتحديات والمصاعب، التي أسفرت عن تأسيس الدولة السعودية الأولى، وصولاً إلى توحيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود- طيب الله ثراه – للمملكة العربية السعودية، فحمل أبناؤه الملوك البررة – رحمهم الله- من بعده أمانةً عظيمةً لبناء هذا الوطن الشامخ، حتى عهدنا الحاضر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله.

وأكد المجلس في بيانه أن المملكةَ العربيةَ السعوديةَ وهي تحتفل بيوم تأسيسها؛ تعيش مجداً عظيماً مزدهراً بوتيرة متسارعة من العمل الجاد، سعياً نحو التنمية والتطوير، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، بركائزها الثلاث؛ مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، سائلاً المولى -عز وجل – أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها وازدهارها.

بعد ذلك استعرض المجلس البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسته، وأصدر عدداً من القرارات بشأن عددٍ من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، كما وافق على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.