التعاون يتغلب على الأخدود بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على نظيره الأخدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب التعاون، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن للمحترفين.
سجل أهداف التعاون” موسى بارو في الدقيقة 7، وعبدالفتاح آدم في الدقيقة 10، ومحمد الكويكبي في الدقيقة 86.
بينما جاء هدف فريق الأخدود في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب سعيد الربيعي.
بتلك النتيجة، وصل فريق التعاون إلى 38 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.
🔚 التعاون يكسب الأخدود بثلاثية ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇#جولة_يوم_التأسيس #التعاون_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/ZmjXC6tJ4P
— SSC (@ssc_sports) February 23, 2024