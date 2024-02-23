الرياضة

التعاون يتغلب على الأخدود بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على نظيره الأخدود، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب التعاون، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن للمحترفين.

سجل أهداف التعاون” موسى بارو في الدقيقة 7، وعبدالفتاح آدم في الدقيقة 10، ومحمد الكويكبي في الدقيقة 86.
بينما جاء هدف فريق الأخدود في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب سعيد الربيعي.

بتلك النتيجة، وصل فريق التعاون إلى 38 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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