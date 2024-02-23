التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفتح وضمك

محمود العوضي- جدة
سقط فريق الفتح في فخ التعادل أمام ضيفه فريق ضمك، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الفتح، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ21 بدوري روشن للمحترفين.
سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 52. وأدرك المهاجم كيفن نكودو التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 65 بتسديدة صاروخية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، بينما وصل الفتح للنقطة الـ 30 بالمركز السابع.
هدددددف!⚽
سفيان يسجل الهدف الأول لـ الفتح🔥⚽️
#جولة_يوم_التأسيس
#الفتح_ضمك | #SSC pic.twitter.com/DxYMAvwYHQ
— SSC (@ssc_sports) February 23, 2024
هدددددف!⚽
ضمك يسجل التعادل عن طريق نكودو 🔥⚽️
#جولة_يوم_التأسيس
#الفتح_ضمك | #SSC pic.twitter.com/HpSBYRSN4J
— SSC (@ssc_sports) February 23, 2024