الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفتح وضمك

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1445 هـ      23 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

سقط فريق الفتح في فخ التعادل أمام ضيفه فريق ضمك، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الفتح، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ21 بدوري روشن للمحترفين.

سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 52. وأدرك المهاجم كيفن نكودو التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 65 بتسديدة صاروخية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، بينما وصل الفتح للنقطة الـ 30 بالمركز السابع.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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