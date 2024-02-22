فيديو | التعادل يحسم قمّة نابولي وبرشلونة في أبطال أوروبا

عاد برشلونة -بطل إسبانيا- بتعادل ثمين من قواعد نابولي الإيطالي بنتيجة (1-1) الأربعاء، لحساب ذهاب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (دييغو أرماندو مارادونا) عقر دار نابولي جنوبي إيطاليا أمام حضور جماهيري كبير، وبصافرة الحكم الألماني فيليكس زواير.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجّل لبرشلونة في الدقيقة 60 من تصويبة زاحفة، ورد عليه النيجيري فيكتور أوسيمين بنفس الطريقة بهدف التعادل بالدقيقة 76.

تُقام مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي في ملعب (مونتغويك) الأولمبي معقل البارسا يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل.

شاهد هدفي مباراة نابولي وبرشلونة 1-1