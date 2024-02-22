الرياضة

شاهد | أهداف مباراة ليفربول ولوتون تاون 4-1

محمد ابو الوفاaccess_time13 / شعبان / 1445 هـ      22 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة ليفربول ولوتون تاون 4-1

انتصر ليفربول بأربعة أهداف لواحد سهرة الأربعاء على ضيفه لوتون تاون، في إطار مباريات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

 

وعزز الفريق الـ(سكاوزي) صدارته للائحة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متقدّمًا بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب في آخر 3 مواسم، مانشستر سيتي.

 

لوتون تاون -الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز- كان السبّاق بالتهديف في الدقيقة 12 عبر لاعب الوسط الأيرلندي الشاب، شيدوزي أوجبيني.

 

أهداف ليفربول ضد لوتون تاون جاءت جميعها في الشوط الثاني، وبدأها قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك بهدف التعادل في الدقيقة 56.

 

لاحفًا تناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من الهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز والإنجليزي هارفي أليوت، بالدقائق 58 و71 و90.

 

شاهد أهداف مباراة ليفربول ولوتون تاون 4-1

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *