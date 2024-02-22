انتصر ليفربول بأربعة أهداف لواحد سهرة الأربعاء على ضيفه لوتون تاون، في إطار مباريات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وعزز الفريق الـ(سكاوزي) صدارته للائحة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متقدّمًا بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب في آخر 3 مواسم، مانشستر سيتي.

لوتون تاون -الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز- كان السبّاق بالتهديف في الدقيقة 12 عبر لاعب الوسط الأيرلندي الشاب، شيدوزي أوجبيني.

أهداف ليفربول ضد لوتون تاون جاءت جميعها في الشوط الثاني، وبدأها قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك بهدف التعادل في الدقيقة 56.

لاحفًا تناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من الهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز والإنجليزي هارفي أليوت، بالدقائق 58 و71 و90.

شاهد أهداف مباراة ليفربول ولوتون تاون 4-1