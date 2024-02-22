الهلال يكرر فوزه على سباهان ويضرب موعدًا مع الاتحاد في ربع النهائي الآسيوي

البلاد- جدة
تأهل الهلال بجدارة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع فريق الاتحاد في ربع النهائي.
تأهل الهلال جاء بعدما كرر فوزه على ضيفه سباهان الإيراني 3-1 اليوم الخميس في إياب ثمن نهائي المسابقة.
وكان الهلال قد دخل اللقاء بأفضلية فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف، إلا أنّ ذلك لم يقلل من صعوبة المواجهة.
وضع سباهان الضغوط على الهلال بعدما تقدم بالنتيجة عبر لاعبه أحمد زادة (54) لكن الهلال قلب النتيجة لصالحه بثلاثية، عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 59.
وأطلق روبين نيفيز تسديدة قوية سكنت شباك الضيوف (82)، ومن ثم أتى الدور على ميتروفيتش الذي بصم على الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة 90+7 ليؤكد تحقيق فريقه للفوز السابع توالياً في البطولة.
💭✍️هل تتفق مع قرار الحكم باحتساب الهدف؟#دوري_ابطال_اسيا #الهلال_ساباهان #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/TdcGnHTdCe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2024
نيفيز يمنح التقدم للهلال بتسديدة صاروخية#دوري_ابطال_اسيا #الهلال_ساباهان#AFCChampionsLeague pic.twitter.com/pHAXiJPHPR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2024