الرياضة

الهلال يكرر فوزه على سباهان ويضرب موعدًا مع الاتحاد في ربع النهائي الآسيوي

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1445 هـ      22 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تأهل الهلال بجدارة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع فريق الاتحاد في ربع النهائي.
تأهل الهلال جاء بعدما كرر فوزه على ضيفه سباهان الإيراني 3-1 اليوم الخميس في إياب ثمن نهائي المسابقة.

 

وكان الهلال قد دخل اللقاء بأفضلية فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف، إلا أنّ ذلك لم يقلل من صعوبة المواجهة.
وضع سباهان الضغوط على الهلال بعدما تقدم بالنتيجة عبر لاعبه أحمد زادة (54) لكن الهلال قلب النتيجة لصالحه بثلاثية، عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 59.

 

وأطلق روبين نيفيز تسديدة قوية سكنت شباك الضيوف (82)، ومن ثم أتى الدور على ميتروفيتش الذي بصم على الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة 90+7 ليؤكد تحقيق فريقه للفوز السابع توالياً في البطولة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *