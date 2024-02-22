العلا تستضيف ختام موسم القدرة على كأس الاتحاد السعودي للفروسية

تنظم الهئية الملكية لمحافظة العلا بالشراكه مع الاتحاد السعودي للفروسية السباق الختامي لموسم سباقات القدرة والتحمل 2023-2024 على كأس الاتحاد السعودي للفروسية لمسافة ١٢٠ كم، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ فارس وفارسة في السباق الرئيس والسباقات المصاحبة له.
وحددت اللجنة المنظمة عصر الجمعة موعداً للكشف البيطري على الجياد المشاركة فيما ستكون انطلاقة السباق صباح السبت ورصد للسباق جوائز مالية تقدر بمليون وخمس مائة ألف ريال.
ويقسم سباق الـ١٢٠ كم الى اربع مراحل ٣٨،٤ كم للمرحلة الاولى باللون الاصفر و ٣٣،٦ كم للمرحلة الثانية باللون الاحمر و ٢٨ كم للمرحلة الثالثة باللون الاخضر و ٢٠ كم للمرحلة الرابعة والاخيرة باللون الوردي كما يقسم سباق الـ١٠٠ كم الى ثلاث مراحل ٣٨،٤ كم للمرحلة الاولى باللون الاصفر و ٣٣،٦ كم للمرحلة الثانية باللون الاحمر و ٢٨ كم للمرحلة الثالثة باللون الاخضر.
ويقام الى جانب السباق الرئيس سباق دولي مصاحب لمسافة ١٠٠ كم وسباقان تأهيلية محلية لمسافة ٤٠ و ٨٠ كم .
كما سيقام بالتزامن مع السباق عدد من الدورات الدولية دورة حكام ومشرفين ومدربين تهدف الى استقطاب كوادر جديدة من أبناء محافظة العلا، إضافة الى دورات تنشيطية للحكام والمشرفين الدوليين السابقين.
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