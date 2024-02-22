الرياضة “السبت”.. تحدي” تاف مادر إنفينيتي” ينطلق من العُلا لأول مرة في الشرق الأوسط

البلاد- جدة بدأ العد التنازلي لتحدي تاف مادر إنفينيتي العُلا، حيث يصل الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إلى محافظة العُلا يوم السبت المقبل، الذي سيشارك فيه أكثر من 1000 رياضي من أكثر من 40 دولة حول العالم. ويقدم تاف مادر إنفينيتي العُلا أكبر مجموعة جوائز في تاريخ سباقات العقبات على الإطلاق، مع مبلغ مذهل قدره 480 ألف دولار أمريكي، في انتظار الفائزين في التحديات المختلفة، في حين يحصل الفائز في تحدي القدرة القصوى “إنفينيتي” الفردي للرجال والسيدات على جائزة ضخمة تبلغ قيمتها 80 ألف دولار. وسيشارك في هذا الحدث عددٌ من المتسابقين من مختلف دول العالم، ومن أبرزهم متسلقة الجبال اللبنانية نيللي عطار التي تقيم في المملكة وأصبحت أول امرأة تصل إلى قمة K2 في عام 2022 وهي ثاني أعلى قمة في العالم بعد إيفرست، وتسلقت أيضًا جبال كليمنجارو وغراند باراديسو وجبل سبيكي، وهي حريصة على ترك بصمتها على أرض المملكة، لتضاف إلى سلسلة إنجازاتها القياسية. كما يستعد الكندي رايان أتكينز والبريطاني جون ألبون لخوض معركةٍ تنافسية جديدة؛ حيث حقق الرجلان الكثير من النجاحات في السابق، ولكن هذه المرة سيتنافسان على من سيتفوق على الآخر في العُلا. وفيما يتعلق بالرحلات، يوفر مطار العُلا الدولي العديد من الرحلات الجوية المباشرة من وإلى العلا من وجهات متعددة، بما في ذلك دبي والدوحة والمنامة وعَمّان والرياض وجدة والدمام؛ مما يسهم في زيادة أعداد المشاركين من جميع أنحاء المنطقة في هذا الحدث التاريخي. وتعد العُلا وجهة سياحية فريدة؛ حيث تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية الجذابة؛ مما يضمن للمتنافسين الاستمتاع بتجربة العمر، أثناء محاولاتهم قهر العقبات والفوز بالتحدي. ومع نفاد جميع التذاكر الفردية لـسباق تاف مادر انفينيتي الآن يمكن للمهتمين المشاركة في السباق كجزء من فريق مكون من شخصين أو أربعة، في حين يمكن لهؤلاء الذين يبحثون عن تجربة أقل صعوبة أن يشاركوا في أي من السباق الكلاسيكي لمسافة 5 كم أو 10 كم، مع عقبات متفاوتة في كل مسار، لتتناسب مع كل الفئات العمرية.