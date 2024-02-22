الاتحاد يعبر نافباخور وينتظر الهلال في ربع نهائي أبطال آسيا

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
حسم فريق الاتحاد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بفوزه على نافباخور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في المباراة لصالح نافباخور بعد ضربة رأسية عكسية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.
وقبل ثوانٍ قليلة من انتهاء الشوط الأول، سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله، هدف التعادل للاتحاد بعد تمريرة رأسية من بنزيما.
وفي الدقيقة 87 من الشوط الثاني، سجل توما تاباتادزي لاعب نافباخور هدفًا عكسيًا لصالح الاتحاد.
وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، قد انتهت بالتعادل السلبي في أوزبكستان، ليصعد “العميد” بالفوز في مجموع المباراتين.
وينتظر الاتحاد الفائز من لقاء الهلال ضد سباهان أصفهان الإيراني من أجل مواجهته في ربع نهائي المسابقة القارية.
كريم بنزيما يسجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه#دوري_ابطال_اسيا #الاتحاد_نافباخور pic.twitter.com/vAZoOjR8zx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2024
المغربي حمدالله يدرك التعادل للاتحاد السعودي#دوري_ابطال_اسيا #الاتحاد_نافباخور pic.twitter.com/A2xGQv4U78
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2024
هدف أرسل الاتحاد إلى ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا 👏🤩#الاتحاد_نافباهور pic.twitter.com/R0KBGhBKhk
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 22, 2024