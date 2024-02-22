الرياضة

الاتحاد يعبر نافباخور وينتظر الهلال في ربع نهائي أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1445 هـ      22 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

حسم فريق الاتحاد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بفوزه على نافباخور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في المباراة لصالح نافباخور بعد ضربة رأسية عكسية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وقبل ثوانٍ قليلة من انتهاء الشوط الأول، سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله، هدف التعادل للاتحاد بعد تمريرة رأسية من بنزيما.

وفي الدقيقة 87 من الشوط الثاني، سجل توما تاباتادزي لاعب نافباخور هدفًا عكسيًا لصالح الاتحاد.
وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، قد انتهت بالتعادل السلبي في أوزبكستان، ليصعد “العميد” بالفوز في مجموع المباراتين.

وينتظر الاتحاد الفائز من لقاء الهلال ضد سباهان أصفهان الإيراني من أجل مواجهته في ربع نهائي المسابقة القارية.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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