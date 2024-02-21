مطار العُلا ينضم إلى شبكة “سويس بورت” في المملكة

العلا : البلاد

عقدت اتفاقية جديدة لضم مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في العلا (ULH) إلى شبكة سويس بورت الدولية إيه جي في المملكة العربية السعودية؛ لتزويد طائرات الملكية الأردنية بخدمات الركاب وعمليات المناولة الأرضية في مطار العُلا، حيث ستستقبل مبدئياً رحلتين أسبوعاً من وإلى العاصمة عمّان.

واستهلت الاتفاقية أعمالها في المطار بخدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. حيث ن المتوقع نمو الرحلات الجوية في السعودية بشكلٍ كبير مع قيام المزيد من شركات الطيران بإضافة وجهات أو زيادة عدد رحلاتها إلى المملكة.

وبهذه المناسبة، قال كريس براون، الرئيس التنفيذي لـ”سويس بورت” في المملكة: “يسرنا أن نساهم في تقديم خدمات أرضية عالية الجودة في مطار العُلا، ونتشرف بثقة أول عملائنا هناك – الخطوط الجوية الملكية الأردنية”.

ومن جانبه، قال ديرك جوفيرتس، الرئيس التنفيذي لـ “سويس بورت” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “لدينا خطط طموحة نسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع شريكتنا في المملكة ’أسياد القابضة‘، ونساهم من خلالها في تحقيق رؤية 2030 التي ستضع قطاع الطيران السعودي في مرتبة متقدمة على مستوى العالم”.

وتعتبر العُلا مدينة وواحة عربية قديمة تقع على طريق البخور التاريخي الذي يربط الهند والخليج العربي مع أوروبا عبر بلاد الشام. وتُعد المدينة اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية المتنامية في المملكة العربية السعودية، وتمتاز بجمال طبيعتها الخلابة من منحدرات ووديان ساحرة، وبيئتها المتنوعة بين المساحات الصحراوية الجافة والواحات المغطاة بأشجار النخيل. واستقبل مطار العُلا في عام 2023 أكثر من مليوني مسافر.