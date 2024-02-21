“غريب” ينافس على الهدف الأفضل في أمم آسيا

البلاد- جدة
دخل هدف نجم الأخضر السعودي عبد الرحمن غريب في شباك منتخب عمان، ضمن ترشيحات الهدف الأفضل في كأس آسيا التي توج بها المنتخب القطري.
وقد اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ثمانية من أجمل الأهداف في البطولة، حيث يمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار الهدف الأجمل من بينها. وقد واجه منتخب السعودية بداية صعبة في المباراة أمام عُمان، بعد أن خطف الأخير هدف التقدم عبر ضربة جزاء، ولم يتمكن المنتخب السعودي بقيادة روبيرتو مانشيني من خرق الدفاعات.
وكانت هذه المباراة بحاجة الى نوع من الإلهام، وهو ما قدمه جناح نادي النصر عبد الرحمن غريب، بعدما راوغ مدافعين وسدد في المرمى، ليسجل هدفاً مهّد الطريق في النهاية لفوز الأخضر السعودي 2-1.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م