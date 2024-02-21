شاهد | هالاند يقود سيتي إلى انتصار صعب أمام برينتفورد

سجّل النرويجي إيرلينغ هالاند هدفًا حاسمًا وقاد مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد (1-0) سهرة الثلاثاء، في مباراة مؤجّلة من الجولة 18 بالدوري الإنجليزي.



أمام نحو 50 ألف مشجّع في ملعب (الاتحاد) معقل مانشستر سيتي، أحرز هالاند هدف الانتصار في الدقيقة 71، بتمريرة حاسمة من الأرجنتيني جوليان ألفاريز.



وعزز هالاند صدارته للائحة هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ17 هدفًا، متفوقًا على مهاجم ليفربول محمد صلاح (15) ومهاجم بورنموث دومينيك سولانك (14).



الانتصار رفع رصيد مانشستر سيتي -حامل اللقب في آخر 3 مواسم- إلى 56 نقطة في وصافة الدوري، متخلّفًا بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر بـ57 نقطة.

شاهد هدف هالاند أمام برينتفورد