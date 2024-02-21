الرياضة

شاهد | إنتر ميلان يحسم الذهاب أمام أتلتيكو مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time12 / شعبان / 1445 هـ      21 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
إنتر ميلان يحسم الذهاب أمام أتلتيكو مدريد

حسم إنتر ميلان -وصيف النسخة السابقة- ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف سهرة الثلاثاء.

 

في ملعب (جوزبي مياتزا) معقل إنتر ميلان شمالي إيطاليا، وضع الفريق الملقب بالـ(نيراتزوري) قدمًا ضمن مصاف الثمانية الكبار في أوروبا بالموسم الحالي.

 

سجّل هدف انتصار إنتر ميلان، المهاجم النمساوي البديل ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79 إثر تمريرة حاسمة من زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

 

تحين موقعة الإياب بين الغريقين يوم الأربعاء الموافق 13 مارس في ملعب (واندا ميتروبوليتانو) عقر دار أتلتيكو مدريد، لتحديد هوية المتأهل إلى ربع النهائي.

 

شاهد هدف إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

 

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