” راكيتيتش” يهدي الشباب نقاط ضمك

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الشباب فوزاً مهماً على مضيفه ضمك بهدف وحيد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن للمحترفين. سجل للشباب نجمه تالكرواتي راكيتيتش، الذي انضم للفريق قادمًا من إشبيلية الإسباني في الانتقالات الشتوية، في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وكاد عبدالله رديف أن يضاعف النتيجة للشباب في الوقت المحتسب بدل الضائع لولا تألق الحارس زغبة.