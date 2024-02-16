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” راكيتيتش” يهدي الشباب نقاط ضمك
الرياضة

” راكيتيتش” يهدي الشباب نقاط ضمك

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1445 هـ      16 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الشباب فوزاً  مهماً على مضيفه ضمك بهدف وحيد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن للمحترفين.

سجل للشباب نجمه تالكرواتي راكيتيتش، الذي انضم للفريق قادمًا من إشبيلية الإسباني في الانتقالات الشتوية، في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وكاد عبدالله رديف أن يضاعف النتيجة للشباب في الوقت المحتسب بدل الضائع لولا تألق الحارس زغبة.

بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر،  بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز السادس.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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