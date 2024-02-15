الرياضة ملعب ” المملكة آرينا” يحتضن مباريات الهلال القادمة

الرياض – محمد الجليحي وافقت إدارة المسابقات في رابطة دوري المحترفين على طلب نادي الهلال نقل مباريات النادي من استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى ملعب المملكة ارينا في مدينة الرياض. وجاءت الموافقة بناءً على جاهزية المنشأة بعد الزيارات الميدانية التي تمت من قبل الفريق المختص لمعاينة الملعب. وتقرر أن تقام مباريات الهلال أمام الرائد والاتحاد وضمك في الجولات 20 و 22 و 24 على ملعب المملكة أرينا.