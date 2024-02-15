الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات ويعبر الخليج بثنائية

محمود العوضي- جدة
استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق الخليج بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة 20 من المسابقة.
سجل هدفي الاتفاق فينالدوم في الدقيقة 49، وديمراي غراي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده للنقطة 28 في المركز الثامن، فيما بقي الخليج على نقاطه الـ 22 في المركز العاشر.
هدددددف!⚽
فينالدوم يسجل الهدف الأول للاتفاق⚽️🔥
الخليج 0 × 1 الاتفاق#الخليج_الاتفاق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/WUp5YhQ6Au
— SSC (@ssc_sports) February 15, 2024
هدددددف!⚽
غراي يضيف الهدف الثاني للاتفاق⚽️🔥
الخليج 0 × 2 الاتفاق#الخليج_الاتفاق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/8ZmVbqJrye
— SSC (@ssc_sports) February 15, 2024