الرياضة

الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات ويعبر الخليج بثنائية

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1445 هـ      15 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق الخليج بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة 20 من المسابقة.

سجل هدفي الاتفاق فينالدوم  في الدقيقة 49، وديمراي غراي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده للنقطة 28 في المركز الثامن، فيما بقي الخليج على نقاطه الـ 22 في المركز العاشر.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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