موهبة تختتم برنامج  الكتابة الإبداعية ”جيل الأدب“

جدة – خالد بن مرضاح

اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) برنامج الكتابة الإبداعية للموهوبين تحت مسمى جيل الأدب بشراكة استراتيجية مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، لطلاب المرحلة المتوسطة الموهوبين في مجال الكتابة الإبداعية وذلك من خلال برنامج إثرائي لتطوير مهاراتهم الإبداعية.

يهدف برنامج جيل الأدب إلى تعزيز حضور الكتابة الإبداعية بين طلاب المرحلة المتوسطة و يركز البرنامج على رعاية الطلاب الموهوبين في مجال المهارات الإبداعية في اللغة و الأدب. و يهدف البرنامج إلى تأسيس الطلبة الموهوبين في فنون الكتابة الإبداعية و توسيع مداركهم بالأجناس الأدبية المختلفة مثل قصص الخيال العلمي وقصص الإثارة البوليسية وقصص الأطفال والقصص القصيرة والمقالة، علماً بأنه تم تقديم الورش و المحاضرات من قبل نخبة من المدربين والأكاديميين السعوديين.

و من الجدير بالذكر أن برنامج الكتابة الإبداعية نفذ في كل من الرياض، جدة و الظهران على مدار ٩ أسابيع و شارك فيه أكثر من ١٥٠ طالباً و طالبة حضورياً و عن بعد.

تُشكل ”موهبة“ بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة في هيئة الأدب و النشر و الترجمة، رافداً هاماً لاكتشاف المواهب ورعايتها وتمكينها في مجال الكتابة الإبداعية، ، من خلال إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع، تُعزز الشغف في الكتابة الإبداعية لدى جيل الشباب ويُساهم في تحقيق دورها الريادي في رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.