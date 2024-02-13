مجموعة كاسل جورنال تختار بروفيسور القرشي (عالم العام)

جدة : البلاد

أعلنت مجموعة كاسل جورنال البريطانية الدولية عن تكريمها للعالم السعودي البروفيسور / عبد الرحمن بن محمد القرشي حيث تم اختياره لحمل لقب (عالم العام) خلال حضوره مؤتمرها العلمي الدولي الثامن في يوم العالم العربي .

وتم ترشيح القرشي من قبل المجلة العلمية العالمية كاسل للعلوم الدولية بمجموعة كاسل جورنال البريطانية الدولية كواحد من علماء العرب الأفذاذ في مكافحة العدوى والأحياء الدقيقة الطبية، على مستوى العالم العربي والإسلامي

ويعتبر القرشي عالم و باحث سعودي عريق، حيث تقلد العديد من المناصب القيادية، وقام بالعديد من الأبحاث العلمية، و حضر ونظم ورأس العديد من المؤتمرات و الندوات والأوراق العلمية ممثلا للقطاعات العلمية.

واختير القرشي عميدا لكلية المجتمع وعميد عمداء خدمة المجتمع والتعلم المستمر بجامعة نجران ومديرا عامًا لمركز الأبحاث الطبية بها سابقا، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، واستشاري ميكروبيولوجي و مؤسس ورئيس الجمعية السعودية لمكافحة العدوي والتعقيم والتطهير، ومؤسس ورئيس الجمعية السعودية لمكافحة العدوى، ومؤسس ورئيس الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية سابقًا ، والمستشار العلمي العام و عضو لجنة التحكيم لمجلة كاسل جورنال العلوم و الأبحاث الأكاديمية، وقد قام بجهود كبيرة مميزة في التعليم الطبي المستمر والتثقيف الصحي لوباء كورونا في العام 2020/ 2021.

كما شارك في تأسيس ورئاسة وعضوية أكثر من خمسين جمعية علمية ومهنية وخيرية على جميع المستويات.