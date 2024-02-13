وافق على مشاريع مذكرات واتفاقيات للمملكة.. الشورى: استثمار عقارات المرافق الصحية عبر بوابة «فرص»

البلاد – الرياض

أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، كما وافق على مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ تتعلق بعدد من المجالات.

جاء ذلك خلال جلسته العادية أمس، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض جدول الأعمال، وما جاء فيه من بنود.

في هذا السياق، وافق مجلس الشورى على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب، وبين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال السياحة.