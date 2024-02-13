هنأت رئيس السلفادور.. القيادة تعزي ملك البحرين ورئيس الإمارات

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسرة الشهيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، ومانتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، وما نتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسر الشهداء ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده.

وقال سمو ولي العهد: ” علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده، وإنني أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الشهيد أحر التعازي والمواساة إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، ومانتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين.

وقال سمو ولي العهد:” علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، ومانتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق ولأسر الشهداء أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير، أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. إنه سميع مجيب”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والرقي.