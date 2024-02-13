مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية لليمن

الرياض – واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة باليمن.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق تدخل المشروع في محافظات حضرموت والحديدة وشبوة متصلة بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية ، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وفي المجال الصحي، قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 567 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 يناير الماضي. كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.300 جلسة غسيل كلوي لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب.

وأشاد وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في كافة المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها محافظة مأرب، مما مكنه من القيام بدوره وتقديم خدماته للملايين من أبناء الشعب اليمني.