ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة

البلاد – مكة المكرمة

عبّر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة، وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى- عزّ وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على الاستضافة الكريمة والخدمات الجليلة التي تقوم بها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.



واكتملت أمس الأحد، مغادرة الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم؛ بعد أن أدوا مناسك العمرة، وزاروا المسجد النبوي الشريف في ظل رعاية كاملة وتقديم أرقى الخدمات، وقاموا بزيارة مواقع تاريخية وسياحية.