شاهد | تشيلسي يحقق فوزًا مثيرًا بثلاثية على كريستال بالاس

عاد تشيلسي بانتصار صعب من خارج قواعده أمام كريستال بالاس بنتيجة (3-1) سهرة الاثنين، في ختام مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

ورفع رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رصيدهم إلى 34 نقطة في المركز العاشر على لائحة الترتيب، حيث حصد تشيلسي الفوز الثاني تواليًا بكل البطولات.



دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (سلهارست بارك) معقل كريستال بالاس بالعاصمة لندن أمام نحو 25 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.



كريستال بالاس سجّل أولًا عبر جيفرسون ليرما في الدقيقة 30، في حين أحرز لتشيلسي كونور كالاغر في الدقيقتين 47 و91، وإنزو فيرنانديز في الدقيقة 94.

GOAL!!!

Conor Gallagher scores his first Premier League goal of the season and there was no way he wasn't going to celebrate even though it was against his old team!#beINPL #CFC #CPFC #CRYCHE pic.twitter.com/JIZA3PR8fk

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 12, 2024