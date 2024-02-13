تخطيط «ذكي»

تخطيط سعودي مثالي للوصول إلى عشر مدن ذكية، ضمن أفضل 50 مدينة عالمية، وذلك ليس ببعيد، بل سيكون قريباً عبر تحقيق عوامل الحوكمة والاستدامة والتفاعل مع السكّان، لتلبية تطلّعاتهم ورغباتهم، وتحقيق الرفاهية العالية لمجتمع المدن المستهدفة، تماشياً مع رؤية 2030، فيما يخص الوصول إلى جودة الحياة.

واستثمرت المملكة إمكاناتها في سبيل توفير الرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرضها، لتنعكس هذه النهضة التنموية على كامل المنطقة، بدعم كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله- وفقاً لوزير الشؤون البلدية والقروية، الذي أكد أن الطموح العالي للقيادة جعلهم يبحثون عن التجارب المُميزة مع استقطاب النماذج الاستثنائية، للعبور نحو الأهداف المنشودة، والانطلاق في رحلة إعادة تشكيل المشهد الحضري للمدن والمحافظات، ليُصبح الجميع شريكاً مُتكاملاً معنا في البناء والتنمية واستدامة ازدهار المُدن، وهذا فكر متقدم بالتأكيد يقود لنهضة شاملة في المدن المختلفة.

وبما أن مفهوم المدن الذكية، يتطلب مع التكنولوجيا إيجاد نظم بيئية وتشغيلية، ستكون هناك إستراتيجية للنمو الحضري وتصوير المدن، بينما جاء المنتدى العالمي للمدن الذكية ليؤكد تصميم المملكة على الريادة الاقتصادية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التقنيات العالية؛ لتحقيق مستهدف المدن الذكية.