جروهي تدشن أول مصنع للأدوات الصحية في السعودية ذو المعايير الألمانية

الرياض : البلاد

أعلنت جروهيGROHE ؛ العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ، عن افتتاح مصنع جديد للسيفونات (صناديق الطرد) الخاصة بالحمامات في المملكة العربية السعودية في السابع من شهر فبراير 2024 وذلك بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات البلاستيكية وعلى هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

والجدير بالذكر أن جروهي GROHE تمتلك خبرة طويلة في صناعة أنظمة السيفونات، تمتد على مدار 50 عاماً من النجاح المستمر. ومن خلال الميزات الابتكارية التي تحتوي عليها، فإن أنظمة السيفونات تسهل عمل الفنيين المحترفين يوميًا في جميع أنحاء العالم.

وتشكل الشراكة الجديدة أهمية قصوى لدى جروهي GROHE كونها أصبحت اليوم أقرب للمستهلك وبما يساهم في تعزيز خدمات ما بعد البيع وكفاءة منتجاتها لتناسب متطلبات السوق السعودي وتأثيرها الإيجابي على البيئية. يشار إلى أن الشراكة الجديدة تدعم رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال خلق العديد من الفرص الوظيفية وتطوير المهارات والنمو الاقتصادي.

هذا وصُممت سيفونات جروهي بتقنيات هندسية وفقاً لأعلى المعايير الألمانية عاكسةً بذلك معايير الكفاءة والاستدامة ومجسدة رؤية الشركة في ترشيد استهلاك المياه. وتساهم هذه المنتجات في إضافة قيمة واضحة بشكل فعّال، تلبي احتياجات قطاع البناء المتنوعة ومساهمة في ذلك في تحسين جودة الحياة.

الجدير بالذكر أيضا أن شركة الزامل للصناعات البلاستيكية تلتزم بنفس المعايير العالمية المعتمدة من قبل ليكسل LIXILفي إدارة عملياتها بمصنعها الجديد، مما يضمن أعلى جودة وأداء لمنتجات جروهي على مستوى العالم. من خلال اتباع عمليات موحدة والالتزام بمعايير الجودة، تسهم هذه المنشأة في تحقيق الهدف الأسمى بكسب ثقة ورضا العملاء. باستنادها إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى قيادة الابتكار في الصناعة، حرصت شركة الزامل للصناعات البلاستيكية على مواكبة أحدث التقنيات والاستثمار في الشراكات الدولية، مما مكّنها من تحقيق مكانتها كرائدة في السوق.

ويعكس افتتاح المنشأة التزام شركة ليكسل LIXIL وعلامة جروهي GROHE تعزيز علاقتها مع شركائها التجاريين في المملكة العربية السعودية؛ وحرص شركة جروهي على أن تصبح أول علامة عالمية للأدوات الصحية تروج للمنتجات المصنعة في المملكة العربية السعودية.