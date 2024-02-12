في خامس أيام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.. صمله .. تخطف التوقيت الأفضل في الـ “جذاع”

الرياض – هاني البشر

ظفرت المطية “صمله” لمالكها القطري خالد الحبابي بالتوقيت الأفضل في أشواط فئة الـ “جذاع” في خامس أيام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، وبتوقيت بلغ 9:16.311 دقيقة.

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن الخميس الماضي على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.

وتختتم أشواط فئة الـ “جذاع” غداً الثلاثاء بإقامة 22 شوطاً (10 في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية) تتضمنها أشواط الرموز الأربعة خلال الفترة المسائية.



وبلغ عدد المطايا المشاركة في منافسات اليوم الأول من فئة الـ “جذاع” 968 مطية، بواقع 391 في الفترة الصباحية، و242 مطية في الفترة المسائية.

وتقطع مطايا فئة الـ “جذاع” اليوم وغداً مسافة 264 كلم خلال 44 شوطًا (الشوط الواحد 6 كلم)، الجدير بالذكر أن قطاع الهجن يحظى بدعمٍ كبير وسخي من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله- وذلك للمساهمة في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، لتكون سباقات الهجن إحدى الرياضات الوطنية التي ستسعى نحو العالمية.