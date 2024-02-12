القادسية يعزز صدارته لـ” يلو”.. والجبلين يستعيد للوصافة

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق القادسية، على صدارة “دوري يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه العين بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن الجولة الـ 21.
سجل هدفي القادسية” لوسيانو ڤييتو؛ ليرفع القادسية رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، فيما بقي العين بالمركز الـ 15 برصيد19 نقطة.
وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، نجح الجبلين في التغلب على هجر بهدفين دون مقابل؛ سجلها هشام آل دبيس، ومامادو ثيام؛ ليتقدم الجبلين لوصافة الترتيب ويصل للنقطة 39، فيما بقي هجر عند 14 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.
وعلى ملعب الباطن، تعادل فريقا القيصومة والعربي سلبيًا؛ ليرفع القيصومة رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الأخير، والعربي 35 نقطة بالمركز الخامس.
🔚 نهاية المباراة#القادسية 2#العين 0
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#القادسية_العين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/P1elMxXTzI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 12, 2024
🔚 نهاية المباراة#هجر 0#الجبلين 2
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..👇#هجر_الجبلين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/2aaohxFaJm
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 12, 2024