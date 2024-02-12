الرياضة

القادسية يعزز صدارته لـ” يلو”.. والجبلين يستعيد للوصافة

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1445 هـ      12 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق القادسية، على صدارة “دوري يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه العين بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن الجولة الـ 21.
سجل هدفي القادسية” لوسيانو ڤييتو؛ ليرفع القادسية رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، فيما بقي العين بالمركز الـ 15 برصيد19 نقطة.

وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، نجح الجبلين في التغلب على هجر بهدفين دون مقابل؛ سجلها هشام آل دبيس، ومامادو ثيام؛ ليتقدم الجبلين لوصافة الترتيب ويصل للنقطة 39، فيما بقي هجر عند 14 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.

وعلى ملعب الباطن، تعادل فريقا القيصومة والعربي سلبيًا؛ ليرفع القيصومة رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الأخير، والعربي 35 نقطة بالمركز الخامس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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