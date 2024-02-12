السعودية.. خارطة طريق لاقتصاد فضائي آمن ومزدهر

البلاد – الرياض

انطلاقًا من الدور الرائد للمملكة، وبمشاركة 260 خبيرًا ومتحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، بدأت أمس أعمال مؤتمر “الحطام الفضائي” تحت شعار “نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي”، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الفضاء في العالم.

يهدف المؤتمر الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، كشريك محتوى، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ بوصفها شريكًا في الاستضافة؛ إلى تعزيز الوعي حول تحديات حطام الفضاء؛ لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء؛ حيث تسعى المملكة من خلاله إلى تقديم خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عنه، من خلال عمله على بحث التشريعات والسياسات لمواجهة تحدي حطام الفضائي، وتنشيط المؤتمر لعمليتي البحث والابتكار، وتطوير آليات وحوكمة عالمية فعّالة للتخفيف من آثار الحطام الفضائي.

ابتكارات واتفاقيات

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، أهمية المناسبة للتعبير عن التزامنا الراسخ بمكافحة التحديات، التي تواجه إدارة الحطام الفضائي، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في كمية الحطام الفضائي وتأثيرها المحتمل على سلامة المركبات الفضائية، وتقدم البشرية في استكشاف الفضاء، خاصةً في ظل إشارة التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من الأجزاء والقطع الفضائية المتناثرة في المدارات الأرضية، ما يجعل ضرورة التصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحًا وأهمية.



واستعرض الدكتور التميمي جهود المملكة ممثلةً في وكالة الفضاء السعودية لتعزيز هذا التعاون وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لإدارة وتقليل الحطام الفضائي، لافتًا إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة مثالية لتبادل الأفكار والابتكارات في مجال إدارة الحطام الفضائي، داعيًا جميع المشاركين من القادة والخبراء إلى الإسهام بتجاربهم وتوجيهاتهم لتحقيق نتائج إيجابية وفعالة في هذا المجال، معربًا عن تطلعه لمستقبل أكثر أمانًا واستدامة في الفضاء.

وعلى هامش المؤتمر، وقَّعت وكالة الفضاء السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة ليو لابز؛ بهدف بناء علاقة تعاونية في مجال مراقبة الفضاء، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة، إضافةً إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلية.

مثّل الوكالة في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي السيد دانيال سيبيرلي.

كما وقّعت الوكالة مذكرة تفاهم مع شركة نورث ستار الرائدة عالميًا في مجالات الرصد وتتبع الأجسام الفضائية؛ حيث تهدفان من خلالها إلى تعزيز تعاونهما؛ من أجل تقييم واستكشاف الفرص المختلفة التي قد تنشأ في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الوعي بالظرف الفضائي.