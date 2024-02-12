الرياضة البحريني الجناحي يخطف لقب السباق المصاحب لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024

البلاد- العلا نجح الفارس البحريني حمد الجناحي في خطف لقب السباق المصاحب لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 وهو ثاني منافسات كأس الفرسان، الذي شهد مشاركة 64 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم في التنافس الذي غطّى مسافة 160 كم، واحتضنته قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العُلا تحضيرًا لاستضافتها بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026. وتمكّن الجناحي من عبور خط النهاية في الصدارة بعد تسجيله لسرعة بلغت 18.930 كم/ساعة وزمن قدره 8 ساعات و 27 دقيقة و 8 ثوان، وجاء بعده في المركز الثاني الأوروغواياني فيديريكو فيربير الذي سجّل سرعة بلغت 18.924 وزمن قدره 8 ساعات و 27 دقيقة و 18 ثانية، في حين حقّق الإسباني عمر بلانكو رودريغو المركز الثالث بعد أنهى السباق بسرعة بلغت 17.8 كم/ساعة وزمن قدره 9 ساعات و 26 ثانية. وعقب نهاية المنافسات، قال زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: “سعداء بنجاح منافسات السباق المصاحب لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024، والتي قدمت لنا صورة إيجابية وواضحة حول التحضيرات اللازمة لاحتضان العُلا لمنافسات بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، ومنحتنا الثقة بكوننا نسير على الطريق الصحيح، وبتوجهاتنا واستراتيجيتنا في هذا الجانب. هذا الحدث العالمي هو لحظة فخر لمجتمعنا وخطوة هامة في مسيرة تحقيق طموحات الهيئة في مجال الفروسية والتزامها الراسخ في تنميته المستدامة، وعملنا على تطوير العُلا لتصبح الوجهة الشتوية الأولى للفروسية والرياضات التراثية وغيرها”. وقال الدكتور أنس حسن، المستشار الفني للاتحاد السعودي للفروسية: ” مع ختام منافسات السباق المصاحب لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024، فقد أثبتت العُلا بأنها المكان الأمثل لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، فالأصداء التي لمسناها من جميع المشاركين ومن مجتمع الفروسية الدولي كانت إيجابية، وعكست رسالتنا في الحفاظ على الإرث السعودي لرياضة الفروسية مع تعزيز مجتمع الرياضة ودعمه في المملكة”. وقال الفارس حمد الجناحي: “كان سباقًا صعبًا للغاية وكانت المنافسة متقاربة حتى النهاية، وسعيد جدًا بهذا الفوز الذي يعني لي الكثير شخصيًا، وأهديه لداعمنا الأكبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ولأهل البحرين”. ويشار إلى أن ثاني منافسات كأس الفرسان 2024 هي من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحادين السعودي والدولي للفروسية، وقدمّت مجموع جوائز بلغ 5 ملايين ريال، وتأتي بعد إقامة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل والذي امتد لمسافة 120 كم بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم والذين تنافسوا لمسافة 120 كم وعلى مجموع جوائز يبلغ 15 مليون ريال. وبلغ عدد الدول المشاركة 50 دولة والذي يعد الأعلى في تاريخ منافسات القدرة والتحمل عالميًا. يذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل ساهمت منذ انطلاقها لأول مرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث عززت الاقتصاد الوطني، مع زيادة في أعداد الضيوف القادمين إلى المملكة، فضلاً عن فرص العمل العديدة التي خلقتها. كما لعبت دوراً بارزاً في تعزيز مكانة العُلا كوجهة رائدة لرياضة القدرة والتحمل على مستوى العالم. وقدمت البطولة العديد من الفرص للمهتمين، سواء في مجالات الإشراف أو الدعم البيطري، وفتحت الباب أمام عشاق الفروسية المحليين والدوليين لاستكشاف آفاق رياضة الفروسية كهواية مستقبلية أو كمسار احترافي. الجدير بالذكر بأن كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تعتبر أحد الفعاليات الرياضية البارزة في جدول فعاليات ومهرجانات لحظات العُلا، والتي تشمل العديد من الفعاليات الرياضية والتراثية الأخرى؛ مثل كأس العُلا للهجن وكأس العُلا للصقور وبطولة العُلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العُلا.