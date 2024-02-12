برؤية واعدة وإنجازات متتالية، تواصل المملكة تعزيز مكانتها وطموحها الواعد في استكشاف الفضاء، وامتلاكها لمنظومة متقدمة من الأقمار الاصطناعية، التي تسهم في تطوير قطاع الاتصالات والبنية الأساسية في مختلف قطاعات التنمية؛ كإحدى ركائز الانطلاقات القوية لمسيرة التطور؛ وفق أهداف الرؤية السعودية 2030، وترسيخ مكانة المملكة في نادي الفضاء الدولي ، وما تهدف إليه في هذا المجال الحيوي وآفاقه؛ لأجل مستقبل أفضل لكوكب الأرض والبشرية، ومنها رحلة رائد ورائدة الفضاء السعوديين مؤخرًا، وأبحاثهما العلمية والتطبيقية الهادفة.

في ظل الاهتمام والسباق في سبر أغوار الفضاء، والأعداد الهائلة من الأقمار الاصطناعية في مداراته، تتزايد الحاجة الحتمية إلى تأمين عالم الفضاء بمزيد من الابتكارات وسبل السلامة، وهنا تسجل المملكة نقطة انطلاق قوية بعقد مؤتمر “الحطام الفضائي” الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية، تحت شعار “نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي.

هذا المؤتمر يترجم بخطوات عملية جهود المملكة، ويدشن مرحلة جديدة وخارطة طريق لتعزيز التعاون الدولي، وهو ما أكد عليه الرئيس التنفيذي للوكالة، بتبني المؤتمر لأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لإدارة وتقليل الحطام الفضائي، حيث يمثل فرصة مثالية لتبادل الأفكار والابتكارات في هذا المجال، نحو مستقبل أكثر أمانًا واستثمارًا مستدامًا للفضاء لخير سكان الأرض.