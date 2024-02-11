الرياضة مشاركة عالمية في بطولة أرامكو السعودية لجولف السيدات

متابعة- خالد مرضاح

تشهد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة التي ستقام في ملاعب الرياض للجولف خلال الفترة من 15 ـ 18 فبراير الجاري، مشاركة العديد من اللاعبات البارزات في اللعبة دولياً أمثال ليكسي تومسون وكارلوتا سيغاندا وتريشات تشينجلاب. ويعد الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، وهي ذات الجوائز المقدمة في البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة. وشهدت البطولة في العام الماضي أحداثًا دراماتيكية، فلم تحظ ليكسي تومسون بفرصة رفع كأس بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف مما سمح لمنافستها ليديا كو، الفائزة مرتين، بالتقدم على تومسون لتحقق اللقب. ويعرف عن الأمريكية تومسون بأنها منافسة قوية تلعب تحت الضغط مما جعلها تحت دائرة الضوء في عمر مبكر “12 عاماً” عندما أصبحت أصغر لاعبة تنافس في بطولات الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للسيدات، مما سيجعلها تلعب في الرياض وعيناها على لقب الجولف في المملكة وجولاتها الأوروبية الثالثة للسيدات (LET). وأكدت ليكسي تومسون أن بطولة أرامكو السعودية النسائية تُعد خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس في السعودية فحسب ولكن على نطاق عالمي، معبرةً عن سرورها في أن تكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف”. وإلى جانب مشاركة تومسون تحضر نجمة كأس سولهايم، كارلوتا سيجاندا، التي شهدت أحداثًا لا تنسى في 2023 ، حيث سجلت T3 في بطولة PGA للسيدات KPMG وحققت الفوز لتعيد لقب كأس سولهايم لموطنها في أوروبا.

وقادت سينجادا في أكتوبر فريقها للفوز في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة – الرياض – وتتطلع الآن إلى إضافة أول كأس لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف إلى مجموعتها الرائعة، التي تشمل سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة – كأس فلوريدا للفردي. وبالتركيز على تحقيق المزيد في 2024، قالت كارلوتا سيجاندا: “يحتل نادي الرياض للجولف مكانة خاصة في قلبي، خاصة بعد قيادة فريقي للفوز في سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة – الرياض. الآن، بالعودة إلى هذا الميدان، أنا حريصة على توجيه نفس الطاقة وهدفي تحقيق انتصار آخر. وتنضم كذلك للمشاركات في البطولة النجمة التايلاندية الناشئة، تريشات تشينجلاب، بعد ترسيخ اسمها على LET في موسمها الأول في جولة العام الماضي. وستتحدى بطلة السباق إلى كوستا ديل سول وصاعدة العام 2023 أفضل لاعبة في العالم في أول حدث لها في أرامكو السعودية للسيدات الدولية. وقالت تشينجلاب، الحائزة على وسام الاستحقاق 2023: “الانضمام إلى البطولة شرف، وأنا متحمسة للمنافسة في هذه البطولة لأول مرة, التي تعد حدثًا مرموقًا مع صندوق جوائز يمضي بالرياضة إلى الأمام، وأنا هنا لأترك بصمتي، وأتعلم من الأفضل، وأسهم في النسيج النابض بالحياة لجولف السيدات في المملكة العربية السعودية.