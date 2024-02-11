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سمو ولي العهد يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة

صحيفة البلادaccess_time2 / شعبان / 1445 هـ      11 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض- واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م، وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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