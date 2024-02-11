الأولى الرياضة خادم الحرمين الشريفين يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.