الرياضة فاضل آل نمر يشكر سمو وزير الرياضة لدعمه الاتحاد العربي لكرة اليد

البلاد- الرياض

عبر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد فاضل آل نمر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ بمناسبة الدعم السخي الذي تم تقديمه من المملكة العربية السعودية للاتحاد العربي لكرة اليد؛ لتحقيق وتنفيذ برامجه.

وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد: إنه تم تكليفي شخصيا بنقل تقدير نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لسمو الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي أبدى فيه الجميع شكرهم وامتنانهم لسموه الكريم على هذا الدعم للاتحاد العربي، ويعد هذا الأمر ليس بجديد على المملكة العربية السعودية، التي تستضيف مقر الاتحاد العربي منذ 49 عاما، ولم تتوان المملكة ومسؤولوها الرياضيون على مر هذه السنوات عن مساندة الاتحاد العربي لكرة اليد ودعمه بالمال والكوادر ودعم برامجه.