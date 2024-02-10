تنافس مثير في الأسبوع الـ16 ضمن موسم سباقات الرياض

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‎ الرياض – محمد الجليحي

‎اختتم نادي سباقات الخيل حفل الأسبوع السادس عشر سباقيا ضمن موسم سباقات الرياض، الذي شهد تألقا لعدة أبطال تم تتويجهم بعدة كؤوس؛ أبرزها كأس الأمير فهد بن جلوي وكأس الأمير عبدالله بن جلوي وكأس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وكأس وزارة الثقافة وكأس اليابان المصنف ضمن كؤوس الفئة الثالثة محليا.

وأقيمت سباقات هذا الأسبوع على مدار أيام الخميس والجمعة بالإضافة ليوم السبت، وشهدت الكؤوس حضورا مميزا للمشاركين من مختلف الاسطبلات في جميع الكؤوس، لاسيما التي حملت أسماء رجال كان لهم إسهامات في تاريخ المملكة العربية السعودية، ورافقوا الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في مسيرة بناء هذا الوطن.

وشهدت سباقات يوم الجمعة اثني عشر شوطًا، تنافست فيها الجياد بكل قوة وإثارة؛ حيث كان كأس اليابان الأبرز في هذا اليوم المصنف للفئة الثالثة محليًا والمخصص للأفراس على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال وظفرت به الفرس جست فور سول ابنة الفحل العالمي جستيفاي لمالكها الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال لويس موراليس، حيث انطلقت من البوابة السابعة ووصلت خط النهاية أولًا وبفارق 3 أطوال عن الفرس ريم الرياض التي حلت في ثاني المراكز.

وفي الشوط الثاني عشر، كان على كأس فارس التعليم على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وانتصر في السباق الجواد تعزويت للمالك صالح الحمد، وتدريبات محمد الحمد وبقيادة الخيال مهند النصار، وفي المركز الثاني الجواد قصاد للمالك وبالتدريب منصور المنصور وبقيادة الخيال فراس التويجري، وفي سباق كأس تحدي نادي سباقات الخيل على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال توّج بالكأس الجواد روزقار لأبناء هيف بن محمد عبود القحطاني وتدريبات بدر سعود رزيق وبقيادة الخيال محمد الدهام.

وفي سباقات يوم السبت الرائعة، افتتح الكؤوس كأس إمارة منطقة الجوف الذي كان على مسافة 2400 متر مفتوح الدرجات وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، واستطاع الجواد هذاف تحقيق المركز الأول لمالكه محمد آل شكوان وتدريبات عسكر الصقور وبقيادة الخيال محمد اليامي وبفارق نصف طول عن الفرس أرامه التي حققت المركز الثاني، وفي الشوط التاسع الذي كان على كأس وزارة الثقافة على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ظفر بالكأس الجواد سعودي امباير للمالك فيصل محمد الجضعي القحطاني وتدريبات عبدالعزيز الحزابي وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وفي الشوط العاشر، على كأس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي المخصص للخيل العربية على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، حقق المركز الأول الجواد بيرق الحزام للمالك ناصر فهد محمد ال ظبيه وتدريبات ذيب القنطاش وبقيادة الخيال ذرب التمياط، وفي الشوط الحادي عشر على كأس الأمير فهد بن جلوي على مسافة 1200 متر بجائزة قدرها 300 ألف ريال، ظفر بالكأس الجواد رستم باشا للمالك اسطبل الفرح وتدريبات فهد الفهيد وبقيادة الخيال ريان الطويرش، وفي الشوط الثاني عشر على كأس الأمير عبدالله بن جلوي على مسافة 1400 متر للأفراس وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، ظفرت بالكأس الفرس هلا للمالك احمد محمد فستق وتدريبات أحمد الشايع وبقيادة الخيال فهد الفريدي.