المنتخب القطري يتوج بكأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي

محمود العوضي- جدة
توج المنتخب القطري بلقب كأس أمم آسيا 2023، للمرة الثانية على التوالي ، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة الدوحة.
سجل ثلاثية المنتخب القطري المهاجم أكرم عفيف من ضربات جزاء في الدقائق 22، 73، 90+3 ، فيما أحرز هدف النشامى الأردني يزن النعيمات في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
من جهة أخرى، تصدر مهاجم العنابي أكرم عفيف صدارة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف.
يذكر أن المنتخب القطري كان قد حصد لقب النسخة الماضية من كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات بعد فوزه على الساموراي الياباني 1/3 أيضًا.
شيل .. شيل يا الهيدوس شيل 🤩🏆#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/wIUcxzG5E6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
شاهد تتويج النشامى بالميدالية الفضية#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/udCEutHBR6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
أكرم عفيف يمنح التقدم لقطر من علامة الجزاء#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/teTKUno6Za
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
يزن النعيمات يشعل المدرجات الأردنية ويحرز هدف التعادل بمهارة فائقة#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/bhdS6LcB8K
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
أكرم عفيف يمنح التقدم لقطر مجدداً من علامة الجزاء#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/fgrACEMn4W
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
أكرم عفيف يبصم على هاتريك ⚽️⚽️⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/XnDcQHjv2f
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024