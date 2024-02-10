الرياضة

المنتخب القطري يتوج بكأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي

صحيفة البلادaccess_time1 / شعبان / 1445 هـ      10 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج المنتخب القطري بلقب كأس أمم آسيا 2023، للمرة الثانية على التوالي ، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة الدوحة.

سجل ثلاثية المنتخب القطري المهاجم أكرم عفيف من ضربات جزاء في الدقائق 22، 73، 90+3 ، فيما أحرز هدف النشامى الأردني يزن النعيمات في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

من جهة أخرى، تصدر مهاجم العنابي  أكرم عفيف صدارة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف.

يذكر أن المنتخب القطري كان قد حصد لقب النسخة الماضية من كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات بعد فوزه على الساموراي الياباني 1/3 أيضًا.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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