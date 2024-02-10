القطري النعيمي بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024

متابعة- هاني البشر
توّج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وأ. عبير العقل الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الفارس القطري سعيد النعيمي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024 في نسختها الخامسة، التي احتضنتها قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العُلا، بمشاركة 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم، الذين تنافسوا لمسافة 120 كم وعلى مجموع جوائز يبلغ 15 مليون ريال. وبلغ عدد الدول المشاركة 50 دولة، الذي يعد الأعلى في تاريخ منافسات القدرة والتحمل عالميًا.
ونجح النعيمي في تحقيق المركز الأول بسرعة بلغت 23.7 كم/ساعة وزمن قدره (5 ساعات و 22 دقيقة وثانية واحدة) متقدمًا على السعودي فارس أبو راس الذي حلّ في المركز الثاني بتسجيله سرعة قدرها 23.3 كم/ساعة وزمن قدره (5 ساعات و 23 دقيقة و 15 ثانية)، وبفارق (22 دقيقة و 5 ثوانٍ) عن الإماراتي حمد التميمي الذي حصل على المركز الثالث بسرعة بلغت 21.4 كم/ساعة.
وبعد ختام منافسات اليوم، قال صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود: “إقامة النسخة الخامسة من كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل بمجموع جوائز هو الأغلى في العالم وبعدد دول مشاركة هو الأكثر في تاريخ منافسات القدرة والتحمل، دليل واضح على الدعم اللا محدود الذي توليه قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي ولرياضة الفروسية. واستمتعنا اليوم بمنافسات مميزة لنسخة استثنائية، وأبارك للفارس سعيد النعيمي على تحقيق الفوز وأشكر جميع المشاركين على ما قدموه ولفريق العمل ولشركائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والاتحاد الدولي للفروسية وكل من ساهم في نجاح البطولة التي تؤكد على كون المملكة مركزًا عالميًا للأحداث الرياضية الكبرى”.
وقالت عبير العقل: “ندرك في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أهمية رياضات الفروسية والرياضات التراثية ودورها في مساعدتنا على المضي قدمًا في خططنا طويلة المدى وطموحاتنا للعُلا، ولقد ساهمت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في تعزيز التنوع الثقافي، والاحتفاء بالتميز الرياضي، واستقطبت اهتمام الزوار الدوليين وأفراد المجتمع على حدٍ سواء، وتواصل استراتيجيتنا في مجال الفروسية في التوسع والنمو، ونلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الاتحادين السعودي والدولي للفروسية للتحضير لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 في العُلا، والتي تُعد خطوةً هامةً في مسيرة تحقيق طموحنا ومستهدفاتنا في مجال الفروسية”.
وقال الفارس سعيد النعيمي: “سعيد جدًا بهذا الفوز المهم، ولتمثيل بلدي على هذا النحو، وكانت المنافسة قوية مع نخبة الفرسان من مختلف دول العالم وهو ما يجعل هذا الانتصار ذا أهمية إضافية، وأشكر المنظمين على عملهم الرائع في هذه البطولة وأهل العُلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبكل تأكيد جميع أعضاء الفريق الذين سهلوا من مهمتي بشكل كبير”.
وسيشهد يوم غد الأحد إقامة السباق المصاحب، الذي يغطي مسافة 160 كم، بمشاركة 70 فارسا وفارسة، وبمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين ريال، حيث يُقام لأول مرة لهذه المسافة تحضيراً لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، التي حصلت العلا على استضافتها مؤخراً.