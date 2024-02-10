الفرسان السعوديون يتألقون في بطولة جدة الدولية لقفز الحواجز ist

إيطالي يخطف جوكر البطولة

جدة – خالد بن مرضاح

شهدت منافسات اليوم الثاني من الجولة الأخيرة لبطولات الجولة الدولية لقفز الحواجز ist المقامة حاليا في نادي تريو الرياضي بمدينة جدة حضورا قويا للفرسان السعوديين، الذين ظفروا بأربعة من خمسة أشواط؛ أهمها كأس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي حققه الفارس بندر بن محفوظ، فيما خطف الفارس الإيطالي ايمانويل قاديانو مع جواده جاجا جوكر بطولة منافسات اليوم والجائزة الرئيسة برعاية السعودية للشحن” csi2 ” بارتفاع 140 سم بأسرع الأزمان، بعد أن تساوى مع عدة فرسان في جمع الرقم الأعلى من النقاط 65، وجاؤوا خلفه في الترتيب من الثاني للخامس في شوط مثير، وهم الإسبانية إيرين هور فاث بالجواد فينتورا ميل، والسعودي بندر بن محفوظ مع الجواد كرستوبال، ثم النرويجية سيسلي هاتلند، والسعودي عبدالله أبا الخيل، وكان ضيف الشرف لهذا الشوط هو الأستاذ أحمد باغفار المستشار العام للخطوط السعودية للشحن، الذي سلم الكأس والجوائز للفرسان الخمسة الأوائل، في ختام أمسية جميلة كان فيها الفرسان السعوديون أندادًا للمشاركين الدوليين.

باغفار علق على البطولة والشوط الرئيس فيها فقال: نحن في المملكة نرى كل يوم أكثر من حدث رياضي دولي، وفي مقدمتها الفروسية التي تعيش جدة أجواء بطولاتها الدولية منذ ثلاثة أسابيع في منافسة راقية جدا، يزداد فيها نجم الفرسان السعوديين توهجا يوما بعد يوم، وأضاف: نشعر في الخطوط السعودية للشحن الراعي البلاتيني للبطولات الثلاث، بالفخر لهذا التطور في مستويات فرساننا، وختم تصريحه بتقديم الشكر لنادي تريو الرياضي برئاسة الفارسة أروى مطبقاني على التنظيم وحسن الضيافة.

من جانبها ثمنت أروى- بمزيد من التقدير- الدعم الذي وجدته من والدها الدكتور حامد مطبقاني، ومن السعودية للشحن الراعيين البلاتينيين للبطولات، وقالت: من لا يشكر الناس لايشكر الله، لقد كان لوالدي الفضل الأول بعد الله في مسيرتي الرياضية وتوج هذا العطاء بدعم لا محدود لاستضافة البطولات عبر مجموعة المطبقاني، ثم من السعودية للشحن، فلهم منا ومن كل الفرسان كل التقدير والشكر على هذا الدعم.

شوط سعودي بجدارة

شوط الجائزة الوسطى ” csi2 ” على كأس وزارة الموارد والتنمية البشرية تألق فيه الفرسان السعوديون واحتلوا المراكز الخمسة الأولى لأول مرة في البطولة، بقيادة الفارس الدولي بندر بن محفوظ، الذي تمكن مع جواده انريكو من إزاحة زميله هشام السويني والجواد ليفي من الصدارة إلى الوصافة في آخر اللحظات، وسجل بندر أسرع الأزمنة مع الأداء النظيف وقدره 26.96 ثانية وثالث أبطال الشوط ذات الـ 130 سم في ارتفاع حواجزه كان الفارس فيصل قاروت، ثم محمد العساكر، وعبدالرحمن الخماش، وقد شاهد منافسات الشوط مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية البشرية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن إبراهيم الغامدي، الذي سلم الكأس لابن محفوط وتوج بقية الفرسان.



أشقر أول الفائزين

كانت منافسات اليوم الثاني من الجولة الأخيرة لبطولات جدة الدولية لقفز الحواحز على ميدان نادي تريو الرياضي، قد انطلقت بشوط السفراء ” csi1 ” برعاية آسياد بارتفاع 100 سم، وكان الفارس السعودي الشاب محمد أشقر مع جواده ديسد كاسا جيلدا بطل الشوط، الذي شارك فيه 51 فارسا، وسجل أشقر زمنا قدره 42.69 ثانية، وجاء ثانيا الفارس الفلسطيني عمر كنعان بجواده ليتل روك وثالثا المجري كريستوف هيج دوس بجواده كاميلا، حيث قامت الفارسة زينة أسامة السيد بتتويج الفرسان في ختام الشوط.

شوطان في شوط

الفرسان الشباب دخلو بقوة إلى الشوط الثاني ” ” csij بارتفاع 115 سم، وشارك في الجولة ثلاثة فرسان، تقدمهم في الترتيب الفارس عبدالمجيد الخماش بجواده ليبرلبيزا بزمن 58.63 ثانية وثانيا محمد بن عفيف بجواده فينو، ثم فيصل المخضب بجواده نلسون دي روير، حيث قامت الدكتورة إلهام ميرو مديرة العمليات بتكريم الفرسان، ومن ثم انطلقت الجولة الصغرى من البطولة بارتفاع 120سم جولتين في جولة واحدة، وجمعت 23 فارسا، كان الفارس الدولي السعودي بندر بن محفوظ مع جواده مردوك، والفارس العراقي الأفضل أداء والأسرع زمنا في الجولتين؛ حيث أنهى بندر جولة التمايز بـ 30.46 ثانية، متقدما بأكثر من ثانية على زيد وجواده سدنا هانتر، وبالتالي نال بندر جائزة الشوط وتسلمها من رئيسة اللجنة المنظمة للبطولات الفارسة أروى مطبقاني، التي توجت بقية الفرسان؛ حيث جاء محمد عقيلي ثالثا مع جواده جايبسي كنج.