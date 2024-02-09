الرياضة

ابن جلوي يتوج أولى رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1445 هـ       9 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الجمعة، ملاك الهجن من الإمارات وقطر الفائزين بأولى ألقاب أشواط رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في فئة الـ “حقايق”، الذي انطلقت نسخته الأولى أمس الخميس، وينظمها الاتحاد السعودي للهجن حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.

ونجحت المطية “الفايضه” لهجن الرئاسة من الإمارات في تحقيق رمز الشوط الأول “بكار ـ مفتوح”، المطية “مواجه” لمالكه الإماراتي سيف العفاري في تحقيق رمز الشوط الثاني ” قعدان- مفتوح”، “الوجبه” لمالكها القطري محمد الكعبي في تحقيق رمز الشوط الثالث “بكار ـ عام”، والمطية “جبار” لمالكه القطري سالم الجربوعي في تحقيق رمز “قعدان ـ عام”. كما ظفرت المطية “جبار” بالتوقيت الأفضل في منافسات الـ “حقايق” اليوم وأمس، وحققت المطية المتوجه بلقب رمز الشوط الرابع توقيتا بلغ 5:48.50 دقيقة.

 


وبلغ عدد المطايا المشاركة في منافسات الـ “حقايق” 2583 مطية، بواقع 1369 مطية في اليوم الأول، و1187 مطية في اليوم الثاني. وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الدول المتوجه بأشواط المهرجان في اليوم الثاني، وذلك عقب تحقيق المطية “غادة” لمالكها الأمريكي قاسم أبو ناصر “سعودي برونكس” لقب الشوط الأول في الفترة الصباحية، فيما لازال ملاك الهجن السعوديون في الصدارة بـ 26 لقبا مقابل 19 مالكا من الإمارات، و14 مالكا من قطر، ومالكين من عمان، ومالك هجن بحريني وكويتي وأمريكي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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