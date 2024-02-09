ابن جلوي يتوج أولى رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الجمعة، ملاك الهجن من الإمارات وقطر الفائزين بأولى ألقاب أشواط رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في فئة الـ “حقايق”، الذي انطلقت نسخته الأولى أمس الخميس، وينظمها الاتحاد السعودي للهجن حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.
ونجحت المطية “الفايضه” لهجن الرئاسة من الإمارات في تحقيق رمز الشوط الأول “بكار ـ مفتوح”، المطية “مواجه” لمالكه الإماراتي سيف العفاري في تحقيق رمز الشوط الثاني ” قعدان- مفتوح”، “الوجبه” لمالكها القطري محمد الكعبي في تحقيق رمز الشوط الثالث “بكار ـ عام”، والمطية “جبار” لمالكه القطري سالم الجربوعي في تحقيق رمز “قعدان ـ عام”. كما ظفرت المطية “جبار” بالتوقيت الأفضل في منافسات الـ “حقايق” اليوم وأمس، وحققت المطية المتوجه بلقب رمز الشوط الرابع توقيتا بلغ 5:48.50 دقيقة.