الرياضة نادي سباقات الخيل ينظم عدة كؤوس تحمل أسماء رجالات الملك عبدالعزيز

الرياض – محمد الجليحي ينظم ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية سباقات الأسبوع السادس عشر من موسم سباقات الرياض عبر حفلاته الثلاث 100_101_102 ويتألف كل حفل من إثنا عشر شوطًا تتنوع فيها الدرجات والتصنيفات والأعمار في أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 8_9_10 من فبراير ، ويصل مجموع جوائز الأشواط على مدى الأيام الثلاثة إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال. وستقام في هذا الأسبوع سبعة كؤوس مهمة ،والبداية مع كأس اليابان الفئة الثالثة محليا يوم الجمعة تحديدا الشوط الحادي عشر والمخصص لخيل الأربع سنوات وأكثر أفراس على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال ومن الأسماء البارزة في هذا الشوط الفرس باليرما لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات احمد محمود والفرس بريتي فلاق للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الحبيل ، وفي الشوط الثاني عشر سيكون على كأس فارس التعليم ومن الأسماء المميزة المشاركة الجواد تعزويت للمالك صالح سليمان الحماد وتدريبات محمد الحمد وبقيادة الخيال مهند النصار والجواد قصاد للمالك منصور المنصور وتدريبات منصور المنصور وبقيادة الخيال فراس التويجري ، وفي سباقات يوم السبت تتواجد خمسة كؤوس ، البداية في الشوط الثامن الذي سيكون على كأس إمارة منطقة الجوف على مسافة 2400 متر مفتوح الدرجات وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ويبرز من الخيل المرشحة للفوز الفرس أرامه للمالك عبدالله سعود الفراج وتدريبات سلمان الفراج وبقيادة الخيال إياد الطريسي والفرس نجابة العز للمالك ماجد مهل وصل البقمي وتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال عادل الفريدي. أما في الشوط التاسع سيكون على كأس وزارة الثقافة على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ويبرز الجواد انكل للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام والجواد الواهس لإسطبل زينث وتدريبات عبدالمحسن السيف وبقيادة الخيال نايف العنزي . ومواصلة لسباقات الكؤوس المهمة يترقب الجميع الأشواط الثلاث الأخيرة لأهميتها وقوتها حسب درجاتها ونخبة الخيل القوية المشاركة فيها وتحمل مسميات لشخصيات لها اسهامات في مسيرة هذه البلاد من رجالات الملك عبدالعزيز رحمهم الله تعالى . ففي الشوط العاشر على كأس الأمير فهد بن جلوي لمسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال يبرز من بين الخيل المشاركة الجواد بكيل للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا والجواد صنست اند فين للمالك مشعل المطيري وتدريبات مشعل المطيري وبقيادة الخيال احمد الازهري ، وفي الشوط الحادي عشر على كأس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال ومن بين الأسماء المرشحة في هذا الكأس الجواد حمداني خالد الخالدية لإسطبلات الخالدية وتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال نايف العنزي والفرس ميثاء الخالدية لإسطبلات الخالدية وتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي ، وفي الشوط الثاني عشر سيكون على كأس الأمير عبدالله بن جلوي على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال مخصص للأفراس عمر الثلاث سنوات ومن الأفراس المرشحة لهذا الكأس الفرس تكفيك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات احمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا والفرس هلا للمالك احمد فستق وتدريبات احمد الشايع وبقيادة الخيال فهد الفريدي والفرس تسفهل لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريبات عبدالله البداح وبقيادة الخيال ريان الطويرش.