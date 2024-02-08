مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن يعيد آخر بطل في الجنادرية

الرياض – هاني البشر

شهدت قائمة ملاك الهجن المشاركين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن تواجد المالك مذكر بن مسفر القرشي المتوج بلقب المركز الأول في سباق الهجن السنوي الكبير، ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 33، تحت عنوان “وفاء وولاء” وهو أخر سباق أقيم على أرض ميدان الجنادرية في الرياض.

ويعود القرشي من جديد للميدان بعد ستة أعوام ليشارك في المهرجان الأكبر ويشارك فيه بثلاث مطايا بعدد من فئات الهجن الـ “حقايق، ولقايا”، وقال “أعيش فخراً كبيراً بالعودة لهذا الميدان العريق، كوني صاحب المنجز الأكبر والأخير في هذا الميدان وحظيت بشرف السلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين في الـ 21 من ديسمبر عام 2018 وتسلمت جائزة المركز الأول من يده الكريمة”.

وبفضل هذه الجائزة من هذا الميدان، أوضح القرشي بأن مقره “العزبة” قد تضخمت وكبرت وزاد الإنتاج فيها بنسبة 100 في المائة كون الجائزة الغالية فتحت له مشاريع وأبواب مردودها الفني والاقتصادي كبيراً جداً.

وأضاف “قررت بعد تحقيق المطية “هداج” في مهرجان الجنادرية تحويله إلى خط الإنتاج للحفاظ على السلالة المنجزة، وهذا هو سبب توسع العمل الاقتصادي في هذه الرياضة العريقة وخاصة بوجود الدعم الحالي من قيادتنا الرشيدة والدليل على ذلك تسمية العام الجاري بعام الإبل”.

وحول مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، كشف القرشي عن سعادته الكبيرة بما شاهده من مرافق وخدمات وميدان عالمي تذلل الصعاب على الملاك والمشاركين لتقديم أفضل أشواط تنافسية بينهم في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعًا، موضحًا أن مشترياته لهذا المهرجان فاق المليوني ريال.