تايكوندو الأخضر بطلاً للعرب للمرة الثالثة على التوالي

البلاد- الرياض
حقق المنتخب السعودي للتايكوندو وللمرة الثالثة على التوالي لقب كأس بطولة العرب للمنتخبات في نسختها الرابعة، التي اختتمت أمس في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة.
وحصل لاعبو ولاعبات الأخضر على (14) ميدالية متنوعة؛ منها خمس ميداليات ذهبية من نصيب اللاعبة دنيا أبو طالب واللاعب أحمد المولد في فئة الكبار واللاعبين عبدالرحمن الشهراني وأنس القرنوس في فئة الشباب وعبدالعزيز شبعاني في فئة الناشئين، وميداليتين فضيتين لكل من ميرال مطر وأحمد بن قاسم وسبع ميداليات برونزية للاعبين عبدالإله عسيري وعلي المبروك وعبدالله المشرف وراكان آل سلمة وعبدالمحسن الشويبي وحمد الشنيفي ورند آل ساكب.
وكان أخضر التايكوندو قد اختتم مشاركته ببطولة الفجيرة الدولية المصنفة (G2) بعد فراغه من بطولة العرب بتحقيق ميداليتين ذهبيتين عن طريق اللاعبة دنيا أبو طالب واللاعب علي المبروك وميداليتين فضيتين لميرال مطر ونواف حسين وميداليتين برونزيتين لعبدالمحسن الشويبي وحمد الشنيفي.
وأبان رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن بطولة كأس العرب باكورة المشاركات الخارجية للموسم الحالي, مشيراً إلى أنهم يهدفون من المشاركة بجانب الحصول على اللقب الوقوف على جاهزية اللاعبين واللاعبات واكتشاف المواهب الجديدة التي برزت في المسابقات المحلية سواءً على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية لإكسابهم الخبرة والاستفادة من المشاركات الدولية, تحضيراً للبطولات المقبلة وفي مقدمتها بطولة تركيا الدولية التي ستقام خلال الفترة من 10 – 15 فبراير الجاري بمدينة أنطاليا.
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