الهلال يتغلب على النصر ويتوج بكأس موسم الرياض

محمود العوضي- جدة
توج فريق الهلال بكأس موسم الرياض2024، وذلك بعد فوزه على غريمه النصر بثنائية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض.
انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفي “سافيتش” في الدقيقة 17، و”سالم الدوسري” في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 45+2 أضاع قائد النصر “كريستيانو رونالدو” فرصة تقليص الفارق لفريقه، بعد أن سدد كرة نجح حارس الهلال “ياسين بونو” في التصدي لها، ومن ثم عادت الكرة لـ “الدون” وسددها خارج الملعب.
وفي الشوط الثاني حاول النصر تقليص النتيجة ومن ثم العودة للمباراة كونه يلعب بفرصتي التعادل والفوز، لكن ذلك لم يحدث.
الهلال يُتوج بأول ألقابه في ملعب المملكة أرينا بثنائية في شباك النصر ⚽🏆
شاهد أهداف المباراة📺⤵️#الهلال_النصر
#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/UxjW5973g7
— SSC (@ssc_sports) February 8, 2024