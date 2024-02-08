الرياضة

الهلال يتغلب على النصر ويتوج بكأس موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1445 هـ       8 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق الهلال بكأس موسم الرياض2024، وذلك بعد فوزه على غريمه النصر بثنائية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض.

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفي “سافيتش” في الدقيقة 17، و”سالم الدوسري” في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 45+2 أضاع قائد النصر “كريستيانو رونالدو” فرصة تقليص الفارق لفريقه، بعد أن سدد كرة نجح حارس الهلال “ياسين بونو” في التصدي لها، ومن ثم عادت الكرة لـ “الدون” وسددها خارج الملعب.

وفي الشوط الثاني حاول النصر تقليص النتيجة ومن ثم العودة للمباراة كونه يلعب بفرصتي التعادل والفوز، لكن ذلك لم يحدث.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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