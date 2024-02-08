إتلاف 15 طن من الحلويات غير الصالحة بجدة

جدة : البلاد

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة من ضبط معمل مواد غذائية بنطاق أم السلم جرى استغلاله كموقع لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة مخالفة حيث جرى مصادرة وإتلاف 15 طن من الحلويات والمواد المستخدمة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد موقع مخالف بمنطقة “المحيميد” لتصنيع الحلويات باستخدام مواد غير صالحة في بيئة سيئة وانتشار قوارض وحشرات بالإضافة لسوء حفظ المواد الغذائية، وأشارت الأمانة إلى مصادرة واتلاف ما بداخل الموقع من مواد غذائية وأدوات تستخدم في تجهيز الحلويات من الآلات التي تظهر عليها علامات الصدأ،

وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي استمرار الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940