الرياضة

أمير منطقة حائل يُطلق شارة بدء انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2024

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1445 هـ       8 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل _ خالد الحامد
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 اليوم، شارة بدء انطلاق سباق الرالي في عامه الـ 19الذي يُمثّل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات “باها”، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا”، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم ظهر الخميس بهذه المناسبة بمركز المغواة الوطني بحائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.

 

 

     وألقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة رحب خلالها بالسائقين الدوليين والمحليين والفرق المشاركة في هذا الرالي بمختلف فئاتها بـ” مهد الراليات ” بالمملكة حائل لمتابعة رالي حائل تويوتا الدولي ٢٠٢٤ أولى جولات بطولتي العالم والشرق الأوسط للراليات الصحراوية باها وإحدى محطات بطولة السعودية تويوتا ٢٠٢٤، منوهاً أن رياضة المحركات في المملكة حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة – حفظها الله –  والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مؤكداً أن المملكة أصبحت الموطن الجديد للأحداث الرياضية في العالم.


وأشار إلى أن رياضة المحركات حظيت خلال فترة قصيرة بشعبية كبيرة في أوساط الشباب في المملكة حتى أصبحت واحدة من أهم الرياضات ومن أكثرها متابعة، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل ورئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي على رعايته الدائم لحفل انطلاقات الرالي، وللشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار.

إثر ذلك كرّم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي، فيما أعلن الأمير عبد العزيز بن سعد انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي 2024 في نسخته الـ 19، واستعرضت أمام سموه سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة.

ونوه سمو أمير حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لرياضة المحركات في المملكة التي قفزت من خلالها لمراحل متقدمة إقليمياً ودولياً، بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مؤكداً أن محطة حائل في بطولتي كأس العالم للراليات والشرق الأوسط من أثرى المحطات تنظيماً وتفاعلاً جماهيرياً وتقديماً للخدمات اللوجستية والفعاليات المصاحبة للرالي، متطلعاً سموه لوصول السائقين بالسلامة لخط النهاية وتحقيق التميز الكبير فنياً بعون الله وحفظه.

وأشار سمو الأمير عبد العزيز بن سعد إلى أن رالي حائل بوجوده على خارطة البطولات العالمية يضاعف من أهميته للوطن وانعكاساته الاقتصادية والرياضية والثقافية مما يجعل حائل سياحياً تستقبل ضيوفها وأبطال الراليات من مختلف دول العالم حيث تجاوزت عدد الجنسيات للمشاركين 24 جنسية والتي تعد أرقام متميزة.

بعد ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة “قرين عنز” البالغ مسافتها 3 كيلومترات، وحضر الحفل عدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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