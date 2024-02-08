أمير منطقة حائل يُطلق شارة بدء انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2024

حائل _ خالد الحامد
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 اليوم، شارة بدء انطلاق سباق الرالي في عامه الـ 19الذي يُمثّل الجولة الأولى لموسم 2024 من كأس العالم لراليات “باها”، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا”، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.
جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم ظهر الخميس بهذه المناسبة بمركز المغواة الوطني بحائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.