“أمانة جدة” تصادر 8 أطنان خضروات مخالفة للاشتراطات الصحية

جدة : البلاد

صادرت أمانة محافظة جدة 8 أطنان من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة ومنطقة سوق الخضار وداخل الأحياء, التي أسفرت عن مُصادرة عددٍ من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي”، مضيفة أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.