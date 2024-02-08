المحليات

“أمانة جدة” تصادر 8 أطنان خضروات مخالفة للاشتراطات الصحية

صحيفة البلادaccess_time29 / رجب / 1445 هـ       8 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

صادرت أمانة محافظة جدة 8 أطنان من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة ومنطقة سوق الخضار وداخل الأحياء, التي أسفرت عن مُصادرة عددٍ من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي”، مضيفة أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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