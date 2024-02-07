منصة نوعية للتمارين السيبرانية في معرض الدفاع العالمي 2024

البلاد : متابعات

استعرضت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بجناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي 2024 “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية” الذي أطلقته بهدف تعزيز الأمن السيبراني في المملكة ورفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية وتنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لديها.

وشهد جناح الهيئة خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض تقديم لمحة عامة للزوار والمهتمين عن المنصة المتخصصة التي تم بناؤها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ويتم إجراء التمارين السيبرانية بواسطتها، حيث تتيح هذه المنصة تقديم سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية المتنوعة مع تحديثها باستمرار، فضلاً عن التزود بإستراتيجيات التعامل معها، وشارك بفرضياتها عدد من المتخصصين بالمجال من المملكة ودول الخليج والعالم منذ إطلاق البرنامج العام الماضي.

وكشفت الهيئة عبر ركن التمارين السيبرانية داخل جناحها المشارك في معرض الدفاع الدولي عن استفادة أكثر من 540 جهة وطنية ودولية من البرنامج، وأكثر من 5000 مسؤول ومختص بالأمن السيبراني في الجهات الوطنية، لافتة إلى أن التمارين السيبرانية التي يدعمها البرنامج تشتمل على تمارين فنية وإدارية، وتمارين فنية – إدارية لتمكين المختصين من التعامل معها على المستويين الفني والإداري.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض بصفتها شريك الأمن السيبراني، وبهدف التعريف بمستهدفاتها الإستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وبناء منظومة وطنية متكاملة في القطاع، وتحفيز الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز التنافسية فيه، وتسليط الضوء على دور المملكة الريادي في مجال الأمن السيبراني، وما حقّقه النموذج السعودي في الأمن السيبراني محلياً وعالمياً، كما تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في العرض ركائزها الإستراتيجية المتمثلة في «الدفاع والتمكين والتنمية».