الرياضة كاسترو: رونالدو جاهز وهدفنا تحقيق لقب موسم الرياض

الرياض – محمد الجليحي

أبدى البرتغالي كاسترو مدرب فريق النصر حرصه على الفوز على الهلال في مواجهته على نهائي كأس موسم الرياض. وقال كاسترو ضمن حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق النهائي: إن الجميع يعلم أن هذا ديربي كبير، والجميع حريص على الفوز به، وأن نتيجته ستؤثر على الفريق سواءً الفائز بالإيجاب أو الخاسر بالسلب، وفريقنا جاهز للانتصار على الهلال، وكل مباراة لها تجهيزاتها الخاصة بها. وعن جاهزية رونالدو، أعلن المدرب عن مشاركة الأسطورة في المباراة، وعن إمكانية كبيرة لمشاركة المنظم حديثًا للفريق الأسترالي “عزيز بيهيتش”. وعن مشاركة ساديو ماني، أبدى المدرب جاهزيته، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، وقد يشارك لبضع دقائق معدودة.